Dave Franco y Alison Brie se han comprometido

El actor Dave Franco -hermano del famoso intérprete James Franco- y la actriz de 'Mad Men' Alison Brie se han comprometido después de tres años y medio de relación, según ha confirmado el representante de ella a E! News.

La intérprete fue vista este lunes en Los Ángeles luciendo su anillo de compromiso en una proyección de su nueva película, 'Sleeping With Other People'.

La pareja ha sido siempre muy discreta con su relación, hasta el punto de posar por separado en la alfombra roja de la pasada gala del MET para evitar ser fotografiados juntos.

La buena noticia de su compromiso se suma al éxito que los dos jóvenes están cosechando en el terreno profesional.

En el caso de Alison, con su papel en 'Sleeping With Other People' la joven ha podido explorar una temática con la que se siente muy "identificada" al dar vida a una mujer que acude a un grupo de adictos al sexo, donde se reencuentra con su primer amante y entabla una amistad con él, que intentará no arruinar evitando mantener relaciones sexuales.

"Para mí, uno de los principales temas de la película es la autoestima, especialmente en el caso de mi personaje Lainey. Ella se vuelca a fondo en sus relaciones. Y como consecuencia su autoestima acaba dependiendo totalmente de la otra persona. Eso es algo con lo que me siento identificada de la época en la que tenía citas... He tenido esa clase de conversación con mis amigas, cuando lloraban por un chico y decían: '¿Por qué no me ha vuelto a llamar?'. Pero en realidad ni siquiera se lo habían pasado bien con él en la cita. Yo he tenido muy buenos amigos. Así que supongo que mi propia vida personal ha desafiado el tema de esta película, que es que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Yo pienso que sí pueden", reveló Alison a Refinery 29.