Daniel Radcliffe y Emma Watson no se hablan

Quien diera vida al famosísimo mago Harry Potter, Daniel Radcliffe, creció en sets de rodaje rodeado de las mismas personas, entre ellas su compañera Emma Watson. Sin embargo, desde que la serie de películas llegara a su fin no han coincidido en muchas ocasiones.

"No he hablado con ella desde hace un tiempo pero estoy seguro de que nos veremos en algún momento. Estuvimos juntos, siempre los mismos, durante diez años por lo que ahora nos encanta conocer gente nueva", contó Daniel a la edición estadounidense de la revista OK!

Tan entusiasmado está con su nueva vida que no tiene reparos en reconocer que le encanta ver cómo el público comienza a desligarle de las películas mágicas.

"Sigo firmando libros de 'Harry Potter' y sigo encontrándome con fans de los libros y las películas. No quiero que eso se termine pero creo que la gente está comenzando a verme como a un actor que salió de esa saga antes que como a un mero Harry Potter", afirmó el intérprete de 24 años.

Sea por su trabajo en las cintas del mago o debido a cualquier otro de sus papeles, la realidad es que a Daniel nunca le han faltado pretendientes. Eso sí, nunca tendría ninguna vinculación amorosa con una fan ni con alguien a quien solo moviera el interés, de hecho, sabe reconocer las intenciones de quienes se aproximan a él.

"Eso no estaría bien [salir con un fan]. Me convertiría en alguien muy raro. Siempre he tenido relaciones. Es fácil saber si una chica está siendo sincera o no", añadió.