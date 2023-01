Daniel Radcliffe tuvo más asistentes personales durante el rodaje de 'Victor Frankenstein' que el protagonista

El actor Daniel Radcliffe solicitó dos asistentes personales durante el rodaje de su nueva película 'Victor Frankenstein' -donde interpreta a Igor, el ayudante de Frankestein-, a pesar de no encarnar al protagonista, al que da vida James McAvoy, quien solo necesitó uno.

"James McAvoy, que interpreta al personaje principal y es la estrella de la película, solo pidió un asistente", cuenta una fuente a Confidential, del New York Daily News.

Esta declaración contrasta con lo que hasta ahora se había oído del actor, quien saltara a la fama en la serie de películas de 'Harry Potter' cuando solo tenía 11 años.

"Cuando hice mi primera película fuera de Harry Potter, 'December Boys' [en 2007] me hice muy amigo del equipo de maquillaje y peluquería. Después de unas semanas dije: 'Así que, honestamente, ¿qué es lo que esperabais al conocerme?'. Y me respondieron: 'Pensábamos que ibas a ser un gilip*llas. Porque ese es el concepto que tiene la gente de las estrellas infantiles. La gente espera que sea un absoluto gilip*llas. Y cuando no lo soy, eso siempre juega a mi favor", contaba a la revista Playboy.