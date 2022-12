Daniel Radcliffe solo sale con actrices

A la hora de buscar a su media naranja, el actor Daniel Radcliffe tiene claro que la chica de sus sueños debe formar parte de la industria cinematográfica, ya que se trata de la única manera en que una potencial compañera sentimental conseguiría comprender sus exigentes compromisos profesionales.

"Si eres actor y tu novia no, es un poco difícil decirle: 'Me voy a ir durante cuatro meses y no podré verte'. Podría sentarle muy mal, y cualquier persona normal te diría: '¿Y por qué no rechazas ese papel?'. Mientras que otro actor comprendería que eso es algo que no puedes hacer", confesó el intérprete británico al periódico The Sun.

Publicidad

Así que no es de extrañar que Daniel haya encontrado el amor en Erin Darke, su compañera de reparto en la película 'Kill Your Darlings', con quien mantiene una relación desde que se conocieran en el set de rodaje el año pasado.

"Conectamos inmediatamente. Fue uno de esos instantes en los que sientes que alguien te gusta realmente. Tienes una conexión con esa persona y de repente puedes hablar con ella de cualquier cosa", reveló.

Sin embargo, Daniel es muy consciente de que la fulgurante fama que ganó con su papel de joven mago en las películas de 'Harry Potter' podría llegar a repercutir negativamente sobre su pareja, teniendo en cuenta la facilidad con la que cualquier posible triunfo en la carrera de Erin sería automáticamente atribuido a su relación con Daniel.

"Ella es actriz, y sé que en cuanto tenga algo de éxito, la gente va a comentar: 'Solo se debe a que está saliendo con él'. Todos somos demasiado rápidos a la hora de hacer juicios de valor y me gustaría asegurarme de que nunca podrán hacerlos sobre ella. Porque sé lo duro que ha trabajado para estar donde está ahora mismo", concluyó.