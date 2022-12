El actor Daniel Radcliffe parecía estar de muy buen humor a su llegada al teatro neoyorquino The Cort, donde no dudó en atender a sus fans y posar para varios selfies. La buenas críticas recibidas por su actuación en la obra 'The Cripple of Inishmaan' le han sentado especialmente bien a su carácter, aunque no tanto a su sentido de la moda, un plano en el que continúa fiel a su imagen desaliñada.