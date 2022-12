Daniel Radcliffe se deja seducir por frases inspiradas en Harry Potter

Además de haber supuesto su salto al estrellato cinematográfico, el personaje de Harry Potter parece haber marcado también la vida amorosa de Daniel Radcliffe, ya que el actor nunca ha podido resistirse a cualquier chica que haya intentado romper el hielo con él utilizando una frase para ligar inspirada en las aventuras del joven mago.

"No creo que haya utilizado jamás una de esas típicas frases para ligar con una chica. En un par de ocasiones han utilizado alguna cita de Harry Potter conmigo, y siempre me he quedado bastante impresionado. Se necesita mucho valor para acercarse a alguien y decirle las cosas que me han llegado a soltar a mí. Sinceramente, no recuerdo exactamente qué me dijeron, pero sí sé que me quedé muy impresionado", confesó el intérprete británico a la revista OK!

Sin embargo, Daniel no puede más que reconocer su condición de romántico "moderado", a pesar de acabar de rodar su debut en un campo como el de la comedia romántica con la cinta 'What If'.

"La película no ha cambiado mi punto de vista sobre el romanticismo. Siempre he sido bastante moderado en ese sentido, y probablemente sigo siéndolo ahora. Claro que he hecho algún gran gesto alguna vez, pero no pienso que una verdadera relación dependa de ellos", concluyó el joven, que en la actualidad mantiene una relación con la actriz Erin Darke, su compañera de reparto en la película 'Amores Asesinos'.