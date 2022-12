Daniel Radcliffe recuerda abochornado su peor interpretación

A pesar de que Daniel Radcliffe trabaja a diario para demostrar que es un actor con un gran talento, también sabe reconocer sus fallos a nivel profesional, y por eso el joven, que acaba de cumplir 25 años, no ha dudado en reconocer que se avergüenza de su "monótona" actuación en 'Harry Potter y el misterio del príncipe', la sexta película de la saga que le llevó a ser mundialmente conocido.

"No me gusta verme en las películas que hago, pero me obligo a verlas. Sé que no tengo la obligación de ir a los estrenos, pero siempre he ido y me he sentado con más gente a ver el resultado. Por esa razón es difícil para mí ver una película como 'Harry Potter y el misterio del príncipe', porque no lo hago bien. La odio. Mi actuación es muy monótona, cuando lo que estaba intentando era justo lo contrario", aseguró al periódico Mail on Sunday.

Pero no todas las opiniones del británico sobre su participación en 'Harry Potter' son tan negativas. Para Radcliffe, la quinta entrega de la serie, 'Harry Potter y la Orden del Fénix', es su mejor trabajo.