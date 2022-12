Daniel Radcliffe nunca quiso ser Christian Grey en novela erótica

El actor Daniel Radcliffe, que saltó a la fama por su papel en la saga de 'Harry Potter', en ningún momento estuvo interesado en interpretar a Christian Grey en la adaptación cinematográfica de 'Cincuenta Sombras de Grey', ya que está totalmente seguro de que los fans de la novela erótica no lo hubieran antepuesto a Charlie Hunnam.

"Hoy una persona me dijo por primera vez: 'El mundo está conmocionado porque no has sido elegido para el papel de Christian Grey'. Y yo me quedé sorprendido pensando: 'Si desde luego se ha formado un revuelo por todo esto, créeme que yo no me he enterado'", confesó al canal MTV News durante el Festival de Cine de Toronto (Canadá).

El intérprete aseguró que sería incapaz de meterse en la piel del controvertido empresario y que probablemente interpretarlo en la gran pantalla no le hubiera reportado ningún beneficio, sino todo lo contrario: un daño completamente irreparable.

"Tengo que decir --sin ofender a nadie-- que estoy seguro de que harán un gran trabajo, pero considero que para mí no hubiera sido una decisión correcta interpretarlo", afirmó.

A esto se suma la timidez propia de Daniel, que en la gran pantalla se vería obligado a seducir a Dakota Johnson en el papel de la joven Anastasia; algo difícil de pensar si se tiene en cuenta que no siempre se siente seguro ante una mujer, como le ocurrió con la cantante Katy Perry, de la que quedó prendado desde que se conocieron en 2012 y a la que ha sido incapaz de decirle ni una sola palabra.

"Mentalmente estoy muy cerca de Katy Perry. Hemos estado en una habitación juntos y fui incapaz de decirle nada porque yo pensaba: 'No puedo decirte nada porque probablemente hayas visto una entrevista mía y sepas lo que pienso sobre ti. Nunca podré mirarte a la cara'", indicó visiblemente avergonzado.



Por: Bang Showbiz