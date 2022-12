Dakota Fanning teme las sesiones de fotos

A pesar de que para la actriz Dakota Fanning asistir a una sesión de fotos no es algo nuevo, teniendo en cuenta que en 2007 fue la imagen de las campañas de perfume de Marc Jacobs, la joven intérprete aún tiene problemas para controlar sus nervios cuando se trata de posar ante las cámaras.

"Creo que la gente espera que las actrices también seamos modelos, pero no tiene nada que ver. Me he sentido muy nerviosa en las sesiones de fotos que he hecho. Pensaba: 'Solo soy una actriz'. En algunas ocasiones también he querido quejarme y decir: 'Esta ropa es para niños. No me queda bien'", señaló la artista de 20 años a la revista Lucky.

Con el paso del tiempo Dakota ha encontrado una técnica para calmar sus nervios frente a los objetivos de los fotógrafos: imaginarse que se trata de un papel para una película en la que encarna a una modelo.

"A veces tienes que fingir que estás actuando. Es cuestión de intentar sentirte cómoda durante la sesión. Puede llegar a ser muy divertido", añadió.

Lejos de la alfombra roja y los reportajes para revistas de moda, la joven actriz intenta mantener los pies en la tierra actuando como una chica normal en su vida diaria, por eso no comprende que algunas estrellas luzcan modelos de alta costura siempre que salen de casa.

"Ves fotos de gente en los aeropuertos con vestidos de alta costura y no puedes evitar pensar: '¿Qué estáis haciendo? ¡Vais a coger un vuelo de nueve horas!' Si quieres ponerte un vestido caro para ir a tomarte un café por la mañana bien por ti, pero no sientas que estás obligada a hacerlo", sentenció.