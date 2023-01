Daisy Fuentes organizó su boda con Richard Marx 'en dos semanas'

A la presentadora y modelo Daisy Fuentes (49) deberían darle un premio por ser capaz de organizar su boda con el cantante Richard Marx (52) -con quien contrajo matrimonio el pasado mes de diciembre en Aspen- en dos semanas, menos de un mes después de comprometerse, lo cual supone un verdadero récord en la industria del entretenimiento, acostumbrada a bodas fastuosas como la de Sofía Vergara o Kim Kardashian.

"Fue muy bonito, fue un día perfecto. Nos comprometimos menos de un mes antes y ya teníamos las vacaciones planeadas y una casa preciosa buscada, y nuestras familias iban a estar allí. Así que pensamos que sería una buena idea hacer la boda allí con nuestras familias, pero Richard me dijo: 'Sí, es genial, ¿pero nos dará tiempo a organizarlo todo en dos semanas?'. ¡Y lo hicimos! Nos dio tiempo", explicó Daisy en el programa 'Access Hollywood'.

Publicidad

Al afrontar los preparativos de su boda como una carrera contrarreloj, la cubana no tuvo tiempo de acudir a un diseñador para que le ayudara a crear una prenda exclusiva que lucir el día de su boda.

"Me compré mi vestido en una tienda, no me lo diseñaron. ¡Desde luego que lo hice! Tenía solo dos semanas, ni siquiera yo podría diseñar un vestido y hacerlo en solo dos semanas. Quería algo muy sencillo. Así es nuestra vida, sin complicaciones", añadió.

Una de las bases de la solidez de la pareja es lo mucho que tienen en común, incluyendo su relación con el mundo del pop -él como estrella de la música y ella como antigua presentadora de MTV- y su edad.

"Vivimos vidas casi paralelas en ese sentido con todo el tema de MTV y la década de los 80 y 90. Richard es muy buena persona y lo pasamos muy bien juntos. Además, tenemos edades similares, lo cual hace todo más divertido. Es muy sarcástico y eso es algo que me encanta de él".