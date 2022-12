Culpable: Justin Bieber es multado por agresión y conducción imprudente

Justin, que compareció ante el juez vía vídeo este jueves, fue arrestado en el momento del accidente, después de que un monovolumen colisionara contra el quad en el que viajaba junto a, su entonces novia, la cantante Selena Gomez. Se cree que la pareja habría sido "acosada" por los paparazzi lo que habría desembocado en un "altercado físico" entre los conductores de ambos vehículos, según informó en su momento la policía provincial de Ontario.

De acuerdo a la cadena CBC News, el juez ha desestimado los cargos de asalto y conducción temeraria y el intérprete solo tendrá que pagar una multa de 750 dólares por imprudencia al volante.

Esta no es la primera ocasión en la que la joven estrella se ha visto envuelta en problemas con las fuerzas del orden. El año pasado Justin fue condenado por un juez a realizar una donación a una organización benéfica y a realizar un curso de control de la ira después de declararse culpable de los cargos de conducción imprudente y resistencia a la autoridad tras ser detenido al volante bajo la influencia del alcohol en Miami, Florida.

Sin embargo, Justin insiste ahora en que por fin ha conseguido encarrilar de nuevo su vida gracias a su "increíble relación con Dios".

"No soy religioso y tampoco creo que haya descifrado nada importante, por eso pido ayuda a Dios, para que me ayude en aquello que no puedo hacer por mí mismo. Desarrollar mi relación con Dios ha sido lo más increíble que me ha pasado, saber que no estoy solo y que no tengo que vivir con miedo", escribía Justin en su cuenta de Instagram junto a un verso del salmo 43: "Júzgame, Dios mío y defiende mi causa frente a una nación impía. Líbrame de gente impía y engañosa".

Por: Bang Showbiz