¿Cuánto dinero ganan los chicos de One Direction al día?

Los componentes del grupo One Direction , que saltaron a la fama tras ser elegidos por Simon Cowell en la edición británica del programa 'Factor X' en 2010, ganan casi 19.000 libras (30.000 dólares/25.000 euros) al día cada uno, según revela el último informe financiero publicado por Companies House.

"Los cínicos siempre han descrito a One Direction como la gallina de los huevos de oro de Simon Cowell y, vistos los resultados, no es difícil comprender por qué. No hay ninguna duda de que los jefes les hacen trabajar duro, pero el resultado financiero es increíble. A la banda se le paga muy bien, así que no se pueden quejar. Son de lejos el grupo más exitoso de la historia del sello Syco", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson obtuvieron unas ganancias totales de 35 millones de libras (54 millones de dólares/47 millones de euros) con su compañía 1D Media el año pasado y, aunque su excompañero Zayn Malik abandonó la formación el pasado mes de marzo para comenzar una carrera en solitario, él también recibe una parte proporcional de los beneficios.

Ahora los chicos del grupo británico han decidido tomarse un descanso el próximo año tras publicar cinco discos y realizar cuatro giras en los últimos cinco años.

Por: Bang Showbiz