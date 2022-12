Críticas sobre Robin Thicke buscan perjudicar su imagen

Robin Thicke se encuentra inmerso en una disputa legal con los hijos del difunto cantante Marvin Gaye, quienes le acusan a él, a Pharrell Williams y al rapero Clifford 'T.I.' Harris Jr de plagiar la canción de su padre 'Got to Give it Up' para crear el tema 'Blurred Lines', aunque según ha podido saber The Hollywood Reporter, Robin Thicke ha declarado ante el juez que instruye el caso que estaba "colocado" cuando grabaron la canción y en todas las entrevistas que concedió el año pasado.

Después de hacerse público el contenido de las conversaciones del cantante con el juez, su abogado cree que la persona responsable de la filtración solo pretende distraer la atención de la "débil" demanda presentada contra su cliente.

"El momento de vulnerabilidad personal que vive Robin está siendo explotado en un intento de distraer la atención de la débil demanda presentada contra él", señaló en un comunicado el abogado de Robin Thicke.

En el extracto de la declaración que el cantante hizo bajo juramento ante el juez, admite recordar muy poco sobre la grabación de 'Blurred Lines'.

"Para ser honesto, el tiempo que estuve en el estudio lo pasé colocado de alcohol y vicodina. Así que lo que recuerdo es que cuando hicimos la canción, pensé que me habría gustado involucrarme más en el proyecto de lo que lo hice. Nueve meses después se convirtió en un gran éxito y yo quise llevarme parte del mérito, así que empecé a convencerme a mí mismo de que había estado más involucrado en el proyecto. Quería llevarme parte del mérito de aquel gran éxito, pero en realidad fue Pharrell quien hizo el ritmo y escribió casi toda la canción".

Robin también culpa a sus problemas de adicción a las drogas y al alcohol de su ruptura a principios de este año de la que fuera su mujer desde 2005, Paula Patton.

"Le dije a mi mujer la verdad, por esa razón me abandonó... He estado limpio durante los últimos dos meses. Cuando tu mujer te deja, eso se convierte en una buena razón para hacerlo. Aunque en realidad solo he dejado las pastillas, la vicodina. Aún sigo bebiendo", añadió.

Bang Showbiz.