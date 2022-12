Critican las exigencias de Belinda durante una sesión fotográfica

La joven estrella del pop siempre ha estado expuesta a la mirada acusadora de la opinión pública desde que saltara a la fama hace casi una década, por lo que no sorprende que Belinda se haya convertido ahora en el centro de una nueva polémica mediática por el supuesto trato preferencial que habría exigido durante una reciente sesión de fotos en México.

Según publica el diario Basta, la cantante se comportó como una auténtica "diva" durante la jornada laboral y expuso una larga lista de exigencias para asegurarse de que podía trabajar en las mejores condiciones posibles. Como revelan algunos testigos presentes en el estudio fotográfico donde se tomaron las imágenes que se verán publicadas en una revista cuya identidad no se ha hecho pública, la princesa del pop mexicano demandó una extensa serie de productos entre los que se encontraban varias botellas de agua de una exclusiva marca francesa, cuyo valor por unidad rebasaba los 4 dólares (3 euros), numerosas flores distribuidas por todo su camerino así como una sala especial con cojines para realizar sus sesiones de meditación sin el riesgo de ser molestada.

"La lista de condiciones se alargaba hasta las 10 páginas y en ellas se destacan dos exigencias que llamaron mucho la atención: Belinda siempre pide que el camerino esté lleno de flores y que la estancia sea de grandes dimensiones para albergar un espacio reservado a sus ejercicios de meditación y relajación", explicó el informante a la citada publicación.

Pero Belinda no solo habría estado muy pendiente de los artículos que le resultan imprescindibles para pasar unas horas delante del objetivo de la cámara, ya que la controvertida artista también pidió expresamente que el aire acondicionado de su habitación estuviera purificado y --como indica el testigo-- que todo el suelo estuviera recubierto de finas y suaves alfombras.

En el caso de que se confirme la minuciosidad con la que Belinda controla todo aspecto relacionado con el entorno laboral, los productores de cine que hayan pensado en contar con sus servicios para una hipotética película deberían ir ya preparándose para lo que se les avecina. Y es que aunque de momento la vocalista no ha anunciado todavía cuándo se producirá su primera incursión en la gran pantalla --lo que daría continuidad a su exitosa etapa como actriz en la serie 'Rebelde'--, la artista no dudó en revelar recientemente que sueña con protagonizar su propia cinta de terror.

"Me encanta el cine, me gusta muchísimo. Ya he tenido propuestas para participar en algún que otro proyecto, pero necesito planificar estas cosas con mucho tiempo. Ahora estoy muy centrada en la música, pero no rechazaría un buen proyecto si me satisface. Me encantaría que fuera en una película de terror, de esas buenas que te dan miedo de verdad, aunque son muy complicadas de hacer", aseguró Belinda al portal Televisa Espectáculos.

