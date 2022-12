Critican a Luisana Lopilato por llevar a su hijo a ver tortugas en cautividad

Por norma general los fans de Luisana Lopilato aprecian que la actriz argentina comparta parte de su vida privada con ellos a través de las redes sociales, pero en esta última ocasión un gran número de ellos no ha dudado en criticarla por haber acudido junto a su pequeño Noah (2), fruto de su matrimonio con Michael Bublé, a un acuario para ver tortugas en cautividad.

"Si pudieran ver su carita de felicidad cuando ve la tortuga entenderían por qué este hombre me tiene tan enamorada", escribió Luisana en su página de Facebook junto a la polémica publicación, en la que muchos de sus seguidores han dejado mensajes de desaprobación.

Publicidad

"¡No a los animales en cautiverio! Por favor, lo peor que puedes hacer es entretener a un niño mostrándole esclavitud animal", le reprocha uno de sus admiradores, mientras que otro le recomienda que acuda en su lugar a un santuario de tortugas junto a Noah: "No, Lu. Puedes llevarle a una playa, pero a ver animales encarcelados no. Eso no es vida para ellos. ¡No a los zoológicos! Y a los acuarios y a cualquier cárcel de animales. Si a nosotros nos gusta ser libres, a ellos también".

Sin embargo, otros han salido en defensa de la intérprete quitándole importancia a su decisión de visitar un parque con animales en cautividad y apuntando además que quizá el pequeño Noah no se ha recuperado aún lo suficiente de las quemaduras que sufrió en julio a causa de un accidente doméstico como para realizar otro tipo de actividades al aire libre.

"Muchos critican que lo lleve al zoo: a todos nos han llevado cuando éramos pequeños. Porque lo lleve al zoo no va a ser peor o mejor persona. No está bien que tengan a los animales así, pero puede que en este momento sea el único lugar al que lo pueda llevar", razonaba otro admirador.

Luisana ofreció por primera vez detalles sobre el accidente de su pequeño hace unas semanas afirmando que fue algo "inevitable".

Publicidad

"Me pregunto muchas veces por qué pasó esto, pero fue inevitable. [Noah] trepó en un segundo a la mesa -yo estaba a su lado- y se tiró agua caliente encima. En un momento dado los médicos me dijeron que tendrían que hacerle un injerto, pero gracias a Dios fue cicatrizando poco a poco. Tendrá que usar bandas elásticas que aprietan durante mucho tiempo para que no le queden marcas. Tengo que hacerle curaciones y sufro porque le duele y se queja", revelaba la intérprete en una entrevista a la revista Luz.

Por: Bang Showbiz