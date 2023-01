¡Cristiano será padre nuevamente! Georgina Rodríguez confirma su embarazo

La gran incógnita del verano ha sido sin duda la de si Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, estaba o no esperando un hijo con el futbolista. Cada nueva fotografía de la joven tomada durante sus vacaciones juntos en las Islas Baleares era analizada hasta el más mínimo detalle en busca de alguna pista que pudiera revelar su embarazo. El propio portugués pareció confirmar de pasada la noticia hace unos días durante una rápida entrevista realizada en una de sus apariciones públicas, pero quedaba la duda de si había conseguido entender bien la pregunta entre todo el ruido a tenor de su respuesta vaga y escueta.

Sin embargo, ha sido ahora cuando la propia Georgina se ha encargado de corroborar los rumores posando para un reportaje de la revista ¡HOLA! con un ajustado vestido negro que no consigue disimular su abultaba barriguita. Por el momento, de la conversación que ha mantenido con la publicación solo se han adelantado unos pocos fragmentos en los que la aspirante a modelo asegura ser una persona muy familiar a la que le encantan los niños, un requisito sin duda imprescindible para encajar en la vida de padre de tres hijos de Cristiano, que hace unas semanas dio la bienvenida a sus dos mellizos, un niño y una niña nacidos mediante gestación subrogada, al igual que su hermano mayor Cristiano Jr.

"Soy muy familiar y me encantan los niños", asegura Georgina en una parte de la entrevista, antes de entrar a detallar su reciente fichaje por una de las agencias de modelos más prestigiosas. "He trabajado en marcas del sector del lujo y gracias a este contacto con la moda he descubierto un mundo que me apasiona".

Y por supuesto, la joven de 22 años también comparte con su chico la pasión por la vida sana y el deporte: "En mi día a día, me gusta cuidarme haciendo deporte y comiendo de manera equilibrada. Trato de tomar productos naturales, evitando comidas pesadas" explica.

Los primeros rumores de que la pareja podía estar esperando su primer hijo en común surgieron el pasado mayo, cuando el astro del balón publicó en Instagram una fotografía junto a su novia para confirmar su relación en la que no pasó inadvertido el detalle de que ambos tenían una mano apoyada en la barriga de la modelo.

Por el momento se desconoce cuándo está previsto que nazca su bebé o si será niño o niña.