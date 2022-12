Cristiano Ronaldo conquista a las mujeres hablando de fútbol y cuidados de belleza

¿Qué hacer cuando se impone un silencio incómodo durante una cena romántica? El futbolista Cristiano Ronaldo tiene la respuesta: sacar un tema de conversación que interese a la otra persona, aunque ello suponga hablar sobre uñas y manicuras. Y así fue precisamente cómo el portugués rompió el hielo durante su cita con la joven Amy Broadbent (27), a pesar de la barrera lingüística que existía entre ellos.

"Fuimos a cenar, pero fue un poco incómodo porque no hablaba muy bien inglés. Hablamos sobre fútbol porque él había jugado ese mismo día. Hice como si hubiese visto el partido cuando en realidad solo había visto un poco y no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. En realidad, hablamos sobre uñas y manicuras. Estaba muy interesado en las uñas", explicó Amy al periódico The Sun.

La habilidad del delantero a la hora de entablar conversación le resultará muy útil ahora, tras poner punto final a su relación de casi cuatro años con la modelo rusa Irina Shayk el pasado mes de diciembre debido supuestamente a la mala relación que esta mantenía con su suegra y a las infidelidades continuas de Cristiano.

La maniquí, por su parte, no ha tardado en rehacer su vida tras su ruptura con el astro del balón junto a uno de los hombres más deseados de Hollywood, el actor Bradley Cooper, con quien se la pudo ver besándose el pasado lunes en la fiesta posterior a la gala de los Met organizada por Rihanna en la discoteca Up & Down de Nueva York.

Por: Bang Showbiz