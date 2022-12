Cristian Castro se quiere casar con Sofía Vergara

No es extraño que siendo una de las mujeres más deseadas del mundo, Sofía Vergara siga ocupando un lugar muy importante en el corazón de sus exparejas, quienes, a pesar de haber roto su relación con la colombiana todavía conservan cierta nostalgia.

En esta ocasión, ha sido el cantante Cristian Castro quien ha querido compartir con su público mexicano el apego que todavía siente por la que asegura fue su pareja en el pasado. Se desconoce si estos comentarios son producto de la enemistad de Cristian con Luis Miguel --quien fue pareja de la sensual intérprete colombiana en 1995-- en un nuevo intento por demostrar lo que recientemente aseguraba: que era "mejor amante" que el emblemático galán mexicano, o si realmente tiene sentimientos hacia Sofía.

"Sofía Vergara es mi gran amor. Sofía es la mujer de la que más me he enamorado, de verdad, de todas las mujeres. Me gustaría seguir con ella, así que ella decida, por favor. Yo quiero casarme con ella", expresó el intérprete al programa de televisión mexicano 'Ventaneando'.

Sin embargo, el corazón de Sofía lo ocupa actualmente el empresario Nick Loeb, con quien mantiene una relación estable desde 2010, un noviazgo que, según aseguraba la propia intérprete, se convertirá pronto en un feliz matrimonio cuya fecha de boda todavía es incierta.

"Nick ya se casó anteriormente con una gran boda y yo también tuve una experiencia similar, así que está claro que vamos a hacer algo grande que nos satisfaga a los dos. Pero no lo vamos a hacer ahora, necesitamos esperar un tiempo hasta que podamos encontrar un hueco en nuestras agendas. Porque ahora estoy trabajando como una loca", revelaba Sofía a la revista Cosmopolitan el pasado mes de mayo.

No sin fundamento hacía estas declaraciones Sofía, quien se encuentra actualmente inmersa en su último proyecto cinematográfico, 'Chef'; un rodaje que está solapando con la grabación de la nueva temporada de la serie 'Modern Family' y que encadenó con el rodaje de 'Machete Kills' y 'Fading Gigolo' --filme en el que protagoniza varias escenas lésbicas con Sharon Stone.

Ha sido precisamente su aclamado papel de Gloria Delgado-Pritchett en 'Modern Family' el que le podría reportar el premio Emmy a la mejor actriz de reparto este año, un galardón que se le escapó de las manos en tres ocasiones anteriores. Sin embargo, estar nominada por cuarta vez consecutiva fue motivo para exhibir en Twitter la pasión que siente por una profesión que le ha reportado tantas alegrías.

"Estoy en la fiesta de los Emmy e ilusionadísima por estar nominada de nuevo. ¡Me encanta mi trabajo!", escribía en su perfil de la red social el pasado lunes, una publicación que acompañó con una fotografía donde Sofía lucía con una gran sonrisa su sorprendente figura.

Por: Bang Showbiz