Cristian Castro goza de la paternidad y se siente rejuvenecido

A pesar de que el cantante Cristian Castro necesitó cuatro meses y una prueba de paternidad positiva para decidirse a reconocer legalmente a su tercera hija, Rafaella (11 meses), fruto de su relación con la colombiana Paola Erazo, a día de hoy no podría estar más encantado de repetir experiencia en la paternidad.

"Convertirme en padre de nuevo es algo que me tiene muy contento, que me rejuvenece y me hace sentir vivo y con mucha más fuerza. Es algo muy raro, es como volver a nacer junto con tus hijos. Me gusta esa sensación. Las responsabilidades te hacen esforzarte y no fallar en ningún aspecto", confesó el intérprete en una entrevista a la revista TV y Novelas.

Publicidad

Aunque Cristian, padre también de Simone (9) y Mikhail Zaratustra (7) junto a su exmujer Valeria Liberman, es muy consciente de que uno de los mayores inconvenientes de su profesión es que le obliga a pasar demasiado tiempo alejado de sus hijos, por el momento no se plantea realizar un parón en su apretada agenda profesional, que en breve le llevará a participar como jurado en el programa 'Me pongo en pie' de la cadena Televisa.

"Creo sinceramente que soy un buen padre, trato de serlo todos los días. Es un trabajo que hay que hacer día a día y creo que uno lo entiende con el tiempo. Por el momento no voy a dejar de trabajar, quiero darles todo lo mejor a mis hijos para que puedan cumplir sus sueños", añadió.

Por: Bang Showbiz