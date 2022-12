Cressida Bonas debuta en el cine

La exnovia del príncipe Enrique, Cressida Bonas, debutará como actriz en la película 'Tulip Fever', producida por Harvey Weinstein y dirigida por Justin Chadwick, y cuyo estreno está previsto para el año 2015, según informa el periódico Evening Standard.

La película, ambientada en el siglo XVII en Ámsterdam y basada en la novela de Deborah Moggach de 1999, permitirá a la joven mostrar sus dotes artísticas en el papel de una chica de la alta sociedad, y lo hará junto a reconocidos nombres de la gran pantalla, como Judi Dench, Christoph Waltz, Matthew Morrison o Zach Galafianakis, así como con las modelos Cara Delevingne y Daisy Lowe.

"La idea está muy bien. Han escogido a modelos como Cara y Daisy para interpretar a las modelos de los artistas y para dar vida a la chica de alta alcurnia han elegido a la ex del príncipe Enrique", contó una fuente.

Cressida estudió interpretación en la Universidad de Leeds, y fue el pasado mes de mayo cuando hizo su debut en el teatro, en la obra 'There's a Monster in the Lake', que hasta el 19 de julio se podrá ver en Hay-on-Wye (Gales). El argumento de la obra gira en torno a dos hermanas que buscan a su padre, desaparecido de un centro de rehabilitación.