"Creo que es muy difícil estar conmigo", Dulce María sobre sus relaciones amorosas

Mantener una relación sentimental con una cantante tan famosa como Dulce María no resulta tarea fácil, por eso estaría dispuesta a renunciar a gran parte de su vida pública si encontrara al hombre perfecto para ella, tal y como hizo durante el tiempo que compartió con su expareja.

"Yo creo que es difícil estar conmigo. Pero también sé que, si estás comprometida con tu relación, le bajas un poquito a ese lado de la vida pública. Son decisiones que he tomado en el pasado y que volvería a hacer por mi relación. Sé que sí hay cosas a las que le puedo bajar o no tener, apostando por mi vida personal", confiesa la estrella en una entrevista a la edición mexicana de la revista ¡HOLA!

Uno de los grandes problemas con los que se encuentra la intérprete a la hora de conocer hombres es que la mayoría de ellos no son capaces de ver más allá del "personaje" famoso.

"En el plano personal, lo más difícil es que alguien se dé el tiempo para conocerte realmente, porque te conviertes en un personaje", añade.

Esa es una de las razones por las que en ocasiones Dulce no puede evitar preguntarse cómo habría sido su vida si no hubiera saltado a la fama siendo muy joven, primero como parte de la formación juvenil K.I.D.S. y más tarde como una de las componentes del grupo Rebelde.

"Me tocó una vida diferente y estoy agradecida por eso, aunque a veces me gustaría saber cómo sería yo si hubiera seguido otro camino. Agradezco cada paso en mi camino, cada prueba, cada encuentro y cada bendición, pues he aprendido y me han hecho quien soy hoy. ¡Sin arrepentimientos!", revelaba recientemente la artista a través de su cuenta de Twitter.

