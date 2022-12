Courtney Love se niega a ser un modelo de conducta

Conocida a partes iguales por su relación con Kurt Cobain y por su controvertida carrera, a la cantante Courtney Love nunca le ha importado lo que piensen de ella, aunque ahora entiende las implicaciones que su comportamiento puede tener.

"No pensaba que las chicas jóvenes pudieran ver en mí un modelo a seguir, pero ahora que mi hija tiene 21 años me doy cuenta de que los chicos imitan nuestras acciones. Cuando era más joven nada me importaba, era como... ¡qué os j***n a todos! Pero ahora no necesito toda esa m***da. Tengo 49 años, debería haberlo aprendido hace 20 años. Pero bueno, al menos lo sé ahora", declaró a la revista musical Kerrang!

Debido a las salidas de tono derivadas de su actitud la artista californiana sabe que no goza de muy buena reputación.

"Soy una villana de cómic, si esto fuera Batman yo sería la hija del Joker. Sé que tengo una reputación horrible porque soy una z***a y hablo mal de otros artistas, pero ¡venga ya!, ellos también hablan mal de mí", apostilló Courtney.