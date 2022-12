Courtney Love no puede vivir sin sexo

Aunque el desaparecido Kurt Cobain siempre ocupará un lugar especial en el recuerdo de Courtney Love, la polémica artista tiene muy claro que jamás podría haber renunciado a las gratas vivencias que se derivan de las relaciones sexuales con el objetivo de honrar su memoria, sobre todo porque "hacer el amor" se encuentra en lo más alto de su lista de "obsesiones personales".

"Si tuviera que hacer un listado con las 50 cosas que más me gustan en este mundo, debería empezar sin duda con la idea de hacer el amor con otras personas. El sexo es obviamente una de las prácticas que conducen a los seres humanos a la felicidad más plena. Ahora que he cumplido 50 años [este 9 de julio], necesito más que nunca disfrutar del placer que me proporciona compartir la cama con un hombre, es una de mis obsesiones personales", reveló la artista a la revista digital XOJane.

Más allá de lo que ocurre en la intimidad de su dormitorio, Courtney explica también que besar los labios de mujeres más jóvenes que ella le insufla una energía incomparable a cualquier otro tipo de experiencia, poniendo como ejemplo un reciente encuentro con la modelo Amber Rose que generó todo tipo de titulares en los medios de comunicación.

"Otro de mis hábitos preferidos es el de dar un beso en los labios a las chicas que más me gustan. El otro día me di un beso con Amber Rose que fue épico, ningún hombre es capaz de besarme con la misma dulzura que consigo por parte de una mujer", añadió la extravagante roquera, antes de dejar claro que, pese a haber mantenido comentadas rivalidades con personajes como Madonna y Dave Grohl -exbatería de Nirvana y líder de los Foo Fighters-, nunca ha tenido reparos a la hora de perdonar a sus semejantes y de disculparse cuando así lo ha creído necesario.

"El perdón es fundamental para vivir en paz y armonía. No soy una persona rencorosa y, desde luego, cada vez que meto la pata me disculpo y trato de compensar a quienes han sufrido por mi culpa. Tengo 50 años y prefiero no darle importancia a las cosas que dije hace dos años, es como si no hubieran existido", concluyó.