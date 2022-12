Courteney Cox se estrena como directora

La actriz norteamericana Courteney Cox acaba de dirigir su primer largometraje 'Just Before I Go', una película con un tono cómico que casa con la personalidad de la cineasta y que versa sobre un joven que viaja a su pueblo natal para enmendar sus errores del pasado.

"A veces crees que eres la única persona que tiene problemas, pero si miras alrededor te das cuenta de que todo el mundo está en apuros y de que todos tenemos nuestros propios problemas. Mi personalidad está compuesta de un humor fácil y subversivo, es una mezcla entre lo políticamente correcto y el humor negro. Mi personalidad se basa en la extravagancia", dijo a la revista HELLO!

La película de Courteney se estrenó en el festival de cine de Tribeca, lo que supuso una presión que le llevó a olvidar lo que quería decir al presentar el filme.

"Subí ahí arriba y vi a esa gente que había ido a ver la película al festival esperando algo de ella y me puso muy nerviosa. Quería decir que mi hija Coco es quien canta la canción de los créditos de inicio, pero se me olvidó", confesó.

Lo que no le causó ningún miedo fue ponerse detrás de la cámara para dirigir la cinta.

"Fue una sorpresa para mí, pero no me puse nerviosa. Estuve más nerviosa la primera vez que dirigí un capítulo de 'Cougar Town' [serie que protagoniza], pensaba en cómo hacer algo diferente y en hacerlo lo más rápido posible porque nadie quiere estar en el plató más de lo necesario", sentenció la artista.