Courteney Cox no necesita aparentar menos edad para su prometido

Los 12 años que separan a la actriz Courteney Cox (51) y a su prometido, el guitarrista de Snow Patrol Johnny McDaid (39), no crean ninguna presión en la artista a la hora de tener que lucir más joven, ya que al músico no le va el "look de Hollywood".

"A Johnny no le va ese look de Hollywood, así que no me siento presionada por aparentar 20 años para él", confesó Courteney a la revista Closer.

Publicidad

Sin embargo la actriz no descuida su aspecto, y las dietas y el ejercicio físico son parte de su rutina diaria.

"No es un secreto que me he puesto bótox en el pasado, pero no me operaría. Prefiero cuidar bien de mi cuerpo con una dieta equilibrada y ejercicio. Intento no ponerme al sol, como bien, evito los carbohidratos siempre que puedo y duermo mucho".

Pero Courteney no es tan estricta con su régimen de comidas, y admite que lo pasa por alto cada vez que come en casa de la que fuera su compañera de reparto en la serie 'Friends', la recién casada Jennifer Aniston.

"Me salto la dieta cuando estoy en casa de Jennifer y Justin [Theroux]. ¡Cocinan de muerte!", confesó la intérprete.