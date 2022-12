Cote de Pablo ya piensa en ser madre

Una vez alcanzado el éxito en Hollywood, la actriz Cote de Pablo (35) -que acaba de estrenar la serie 'The Dovekeepers' junto a Diego Boneta- parece haber decidido que ya es hora de centrarse en formar su propia familia, por lo que entre sus planes de futuro ocupa un lugar primordial el convertirse en madre por primera vez junto a su pareja, el actor Diego Serrano, a lo largo de la próxima década.

Publicidad

"Dentro de diez años, con un poco suerte, ya tendré un hijo o dos", confesó la intérprete cuando le preguntaron por sus planes de futuro en un encuentro digital con sus fans organizado por Yahoo TV, durante el que quiso dejar claro que no renunciará a su carrera si consigue cumplir su sueño de ser madre: "También estaré eligiendo proyectos que me den libertad, que satisfagan mi curiosidad y que me permitan jugar".

Pero lo cierto es que Cote no siempre ha sentido la llamada de la maternidad con la misma fuerza que ahora, para preocupación de su familia.

"La última vez que estuve en casa visitando Chile, me acribillaron a preguntas sobre cuándo iba a tener hijos o sobre si los bautizaría, o no, de tenerlos. Nuestras vidas son muy distintas a todo eso. No estoy segura de si mi familia estará de acuerdo, pero no voy a renunciar a mi opinión", aseguraba muy convencida la intérprete a la revista Latina hace un año.

Por: Bang Showbiz