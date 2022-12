Conoce la lista de ganadores de los Critics' Choice Movie Awards

El actor Kevin Costner -protagonista de clásicos como 'Robin Hood: Príncipe de los ladrones' o 'Bailando con lobos'- recibió este jueves el galardón de la Asociación de Críticos en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica en la gala de los Critics' Choice Movie Awards, en la que la película del mexicano Alejandro González Iñárritu, 'Birdman', se alzó como la gran triunfadora, llevándose a casa siete premios, incluyendo Mejor Reparto.

"Me gustaría darle las gracias a todos los directores que me dieron una oportunidad y a todos los chóferes que pasaban a buscarme muy temprano y que me llevaban a casa muy tarde sano y salvo. También a la gente que nos prepara la comida [en los rodajes], gracias. A mi asistente, a todos los equipos que trabajan más horas de lo imaginable. Y por supuesto, a todos mis compañeros actores que han luchado para llegar a este lugar mítico llamado Hollywood. Nadie es mejor que nosotros, ¿verdad? Así que intentemos estar agradecidos. Esto tiene que acabar donde empezó, y por eso quiero dar las gracias también a mis padres y a mi preciosa mujer y compañera", declaró muy emocionado el intérprete durante su discurso de agradecimiento.

Publicidad

En esta ocasión la cinta protagonizada por Michael Keaton, que se alzó con el premio al Mejor Actor y al Mejor Actor de Comedia, perdió en la categoría de Mejor Película y Mejor Director a manos de la cinta 'Boyhood', del cineasta Richard Linklater.

Lista de ganadores de los Critics' Choice Movie Awards 2015:

Mejor Película: 'Boyhood'

Mejor Actor: Michael Keaton, 'Birdman'

Publicidad

Mejor Actriz: Julianne Moore, 'Still Alice'

Mejor Actor de Reparto: J.K. Simmons, 'Whiplash'

Publicidad

Mejor Actriz de Reparto: Patricia Arquette, 'Boyhood'

Mejor Actor/Actriz joven: Ellar Coltrane, 'Boyhood'

Publicidad

Mejor Reparto de Actores: 'Birdman'

Mejor Director: Richard Linklater, 'Boyhood'

Mejor Guion Original: Alejandro González Iñárritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr., Armando Bo, 'Perdida'

Mejor Guion Adaptado: Gillian Flynn, 'Perdida'

Publicidad

Mejor Cinematografía: Emmanuel Lubezki, 'Birdman'

Mejor Dirección Artística: Adam Stockhausen y Anna Pinnock, 'Gran Hotel Budapest'

Publicidad

Mejor Edición: Douglas Crise, Stephen Mirrione, 'Birdman'

Mejor Diseño de Vestuario: Milena Canonero, 'Gran Hotel Budapest'

Publicidad

Mejor Maquillaje y Peluquería: 'Guardianes de la galaxia'

Mejores Efectos Visuales: 'El amanecer del planeta de los simios'

Mejor Película de Animación: 'La gran aventura Lego'

Mejor Película de Acción: 'Guardianes de la galaxia'

Publicidad

Mejor Actor en una Película de Acción: Bradley Cooper, 'Francotirador'

Mejor Actriz en una Película de Acción: Emily Blunt, 'Al filo del mañana'

Mejor Comedia: 'Gran Hotel Budapest'

Publicidad

Mejor Actor de Comedia: Michael Keaton, 'Birdman'

Mejor Actriz de comedia: Jenny Slate, 'Obvious Child'

Publicidad

Mejor Película de Ciencia ficción/Horror: 'Interestelar'

Mejor Película en Lengua Extranjera: 'Force Majeure'

Mejor Documental: 'Life Itself'

Mejor Canción: Common, John Legend, 'Glory' de 'Selma'

Publicidad

Mejor Banda Sonora: Antonio Sánchez, 'Birdman'