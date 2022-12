Conoce la lista completa de los nominados a los Premios Óscar 2015

En la categoría de Mejor Actor competirán el veterano Michael Keaton por su papel en 'Birdman', Bradley Cooper por 'Francotirador', Steve Carell por 'Foxcatcher', Benedict Cumberbatch por 'Descifrando Enigma' y Eddie Redmayne por 'La teoría del todo'.

La compañera de reparto de este último, Felicity Jones, también ha logrado una nominación en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación de Jane Hawking, exmujer de Stephen Hawking, en una categoría en la que se enfrentará a Rosamund Pike, las oscarizadas Reese Witherspoon y Marion Cotillard y Julianne Moore.

Publicidad

En la categoría de Mejor Director tampoco ha habido grandes sorpresas, siendo una vez más Wes Anderson y Alejandro González Iñárritu los nombres que más fuerte suenan para llevarse a casa la preciada estatuilla por encima de Richard Linklater, Bennett Miller o Morten Tyldum.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Mejor Película Animada

'Grandes Héroes'

'Cómo entrenar a tu dragón 2'

'Los Boxtrolls'

'Song of the Sea'

'El cuento de la princesa Kaguya'

Publicidad

Mejor Efectos Visuales

'Capitán América 2: El soldado de invierno

'El amanecer del planeta de los simios'

'Guardianes de la Galaxia'

'Interestelar'

'X-Men: Días del futuro pasado'

Publicidad

Mejor Actor de Reparto

Robert Duvall, 'El juez'

Ethan Hawke, 'Boyhood'

Edward Norton, 'Birdman'

Mark Ruffalo, 'Foxcatcher'

JK Simmons, 'Whiplash '

Publicidad

Mejor Actriz de Reparto

Patricia Arquette, 'Boyhood'

Keira Knightley, 'Descifrando Enigma'

Emma Stone, 'Birdman'

Meryl Streep, 'Into The Woods'

Laura Dern, 'Wild'

Mejor Maquillaje y/o Peluquería

'Foxcatcher'

'Gran Hotel Budapest'

'Guardianes de la Galaxia'

Publicidad

Mejor Diseño de Vestuario

'Into The Woods'

'Gran Hotel Budapest'

'Maléfica'

'Mr Turner'

'Puro Vicio'

Publicidad

Mejor Fotografía

'Invencible (Unbroken)'

'Mr Turner'

'Gran Hotel Budapest'

'Ida'

Publicidad

Mejor Guion Adaptado

Graham Moore, 'Descifrando Enigma'

Anthony McCarten, 'La teoría del todo'

Damien Chazelle, 'Whiplash'

Jason Hall, 'Francotirador'

Paul Thomas Anderson, 'Inherent Vice'

Mejor Guion Original

'Birdman'

'Boyhood'

'Foxcatcher'

'Gran Hotel Budapest'

'Nightcrawler'

Publicidad

Mejor Música Original

'Gran Hotel Budapest'

'Descifrando Enigma'

'Interestelar'

'Mr Turner'

'La teoría del todo'

Publicidad

Mejor Película en Lengua No Inglesa

'Ida'

'Leviathan'

'Tangerines'

'Timbuktu'

'Relatos Salvajes'

Publicidad

Mejor Director

'Birdman'

'Boyhood'

'Foxcatcher'

'Gran Hotel Budapest'

'Descifrando enigma'

Mejor Actriz

Marion Cotillard

Felicity Jones

Julianne Moore

Rosamund Pike

Reese Witherspoon

Publicidad

Mejor Actor

Steve Carrell

Bradley Cooper

Benedict Cumberbatch

Michael Keaton

Eddie Redmayne

Publicidad

Mejor Película

'Francotirador'

'Birdman'

'Boyhood'

'Gran Hotel Budapest'

'Descifrando Enigma'

'Selma'

'La teoría del todo'

Whiplash'

Publicidad

Mejor Mezcla de Sonido

'Francotirador'

'Birdman'

'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos'

'Whiplash'

Mejor Cortometraje de Animación

'The Bigger Picture'

'The Dam Keeper'

'Fist'

'Me and Me Molten'

'Single Life'

Publicidad

Mejor Edición de Sonido

Francotirador'

'Birdman'

'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos'

'Interestelar'

'Invincible (Unbroken)'

Publicidad

Mejor documental - versión corta

'Crisis Hotline: Veterans Press 1'

'Joanna'

'Our Curse'

'The Reaper'

'White Earth'

Publicidad

Mejor Canción Original

'Everything is Awesome' de 'La Gran Aventura Lego'

'Glory' de 'Selma'

'Grateful' de 'Beyond the Lights'

'I'm not Gonna Miss You' de 'Glen Campbell: I'll Be Me'

'Lost Stars' de 'Begin Again'

Mejor Montaje

'Francotirador'

'Boyhood'

'Gran Hotel Budapest'

'Descifrando Enigma'

'Whiplash'