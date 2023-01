Confusión sexual de Chris Martin por la belleza del cantante de One Direction

El líder de Coldplay, Chris Martin , coincidió con el componente de One Direction Harry Styles y con la joven Selena Gomez el pasado domingo en la gala de los American Music Awards. Aunque la joven le causó muy buena impresión, fue Harry quien consiguió fascinarle completamente con su melena, que le hizo cuestionarse incluso su orientación sexual.

"Vimos a One Direction el domingo. El pelo de Harry es impresionante, hasta yo me quedé un poco confundido. También conocí a Selena Gomez y es una chica genial y muy amable, me sentí muy feliz, como si tuviera doce años", contó Chris al periódico Daily Star.

Chris, que actualmente mantiene una relación con la actriz Annabelle Wallis , no sabría decir quién le pareció más atractivo: Selena o el cantante de One Direction.

"Llegué a un punto en el que me estaba preguntando: 'A ver, ¿quién es más guapo, Selena o él?'", añadió.

Esta no es la primera vez que Chris reconoce públicamente encontrar muy atractivo al intérprete británico. El año pasado coincidió con Harry en uno de sus conciertos y, aunque mantuvieron una conversación sobre la buena química que existe entre los chicos de One Direction -Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y el propio Harry-, después no conseguía acordarse de una palabra de lo que le dijo.

" Harry Styles ha venido a un par de mis conciertos. Creo que probablemente le comenté eso de que tenían muy buena química, pero no puedo recordarlo, estaba pendiente de su corte de pelo. Me dije a mí mismo: 'Estaba seguro de que era heterosexual'. Tuve un sofoco", comentaba Chris en abril del año pasado a la emisora BBC Radio 1.