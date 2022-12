¿Confirma Casper Smart su reconciliación con Jennifer Lopez?

Parece que Jennifer Lopez y Casper Smart por fin han decidido dejar de esconderse para admitir públicamente que han retomado su relación a través de un vídeo de ambos montando en bicicleta por el paseo marítimo de Santa Mónica (California), que el coreógrafo ha compartido en sus redes sociales.

"Mirad a quién me he encontrado en la playa...", escribió Casper en su cuenta de Instagram junto a las imágenes en las que aparece grabándose a sí mismo mientras monta en bicicleta y habla con Jennifer: "¿Qué estás haciendo por ahí detrás?", le pregunta a la cantante, quien no duda en contestarle mientras mira directamente a la cámara: "Pues adelantarte".

Aunque Jennifer anunció públicamente el final de su relación de casi dos años con el joven el pasado verano, ahora se cree que ambos podrían haber acordado fingir su ruptura como estrategia para aumentar su popularidad antes de estrenar sendos proyectos cinematográficos: la cinta 'Obsesión' en el caso de la intérprete y la película 'Street' en el de Casper, según informaba hace una semana el portal TMZ.

A pesar de los rumores y de haber sido fotografiados besándose entre bambalinas durante la grabación del programa 'American Idol', tanto Jennifer como Casper continuaban negando la semana pasada que entre ellos existiera algo más que una fuerte amistad.

"Tenemos muchas cosas que nos unen, seguimos estando muy unidos. Somos amigos, muy buenos amigos", aseguraba Casper a E! News durante el estreno de la película 'Home. Hogar, dulce hogar' apenas unos minutos después de que la cantante asegurara estar "soltera y sin compromiso".

Bang Showbiz.