Con peluca incluida, Johnny Depp personifica a Donald Trump en una parodia

Johnny Depp personifica a Donald Trump en un mediometraje paródico publicado en el sitio web satírico estadounidense Funny or Die .

El proyecto fue publicado justo después de la victoria de Trump el martes en la elección primaria republicana en el estado de New Hampshire.

Publicidad

El director Ron Howard explica que esta película de casi 50 minutos es una adaptación del libro autobiográfico "The Art of the Deal", que el magnate publicó en 1987 y en el que da consejos de cómo hacer negocios.

Ver: Estos actores estuvieron cerca de la muerte mientras grababan

Según la leyenda inventada para esta parodia y narrada por Howard, la película fue escrita, dirigida y producida por Donald Trump, quien también habría compuesto la música de su obra. Cuenta que debía ser transmitida por televisión en septiembre de 1988, pero en su lugar el canal transmitió un partido de football americano. Furioso por esta decisión, el candidato republicano se habría negado a que su obra se muestre por televisión.

En la introducción de la película, el multimillonario narra un momento que le "cambió la vida". A los diez años vio una foto del impresionante mausoleo de mármol blanco Taj Mahal en la India.

Publicidad

"Juré que un día tendría mi propio Taj Mahal. Treinta años más tarde se abrió una oportunidad. Hasta tenía más clase (que el original) porque era un casino y se encontraba en un lugar más bello que la India: en Nueva Jersey", dice el personaje de Donald Trump.

Más adelante en la película, en referencia a las muchas declaraciones de autoelogio del multimillonario Trump, el personaje le explica a un niño que robó un ejemplar de "The Art of the Deal" que este libro es el segundo más vendido en el mundo después de la Biblia, la cual al contrario "debe haber sido escrita por doce personas y es aburrida".

Publicidad

Ver: Marc Anthony lanzó fuerte insulto contra Donald Trump durante un concierto

Por: AFP