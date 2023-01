"Con la marihuana descubres lo que quieres ser y lo que no": Justin Bieber

El cantante Justin Bieber ha tenido varios encontronazos con la justicia en los últimos meses y en algunos de ellos la marihuana era uno de los componentes presentes, pero lejos de maldecir ese pasado, la estrella canadiense cree que ese consumo de sustancias le ha permitido conocerse mejor a sí mismo.

"Descubres lo que quieres ser y lo que no. Tienes un montón de dudas y empiezas a responder a esas preguntas", cuenta en la revista i-D.

Publicidad

Mira también: ¡Como nunca lo imaginaste! Justin Bieber ‘desfiló’ en tacones por una pasarela

Le funcione o no como vía para solventar sus problemas existenciales, lo que sí tiene claro el canadiense es que no piensa mostrarse de nuevo en público consumiendo cannabis.

"En realidad, tiene que ver con cómo lo percibas. Hay gente que no cree que sea algo bueno. Y si piensan que no es bueno, no voy a provocar que se sientan incómodos. Así que no se lo voy a poner delante. Nunca me verás fumando", explica.

Y al decir esto también piensa en su imagen, porque no quiere que en un futuro su talento como músico sea olvidado pero sí perdure el recuerdo de su adicción a la hierba, como le ha pasado a Snoop Dogg.

Publicidad

"Por ejemplo, ¿quién es Snoop Dogg? Es ese tío que fuma mucha hierba. Casi se ha convertido en su identidad. Y no quiero que mi identidad sea otra cosa más que quién soy y lo que mi música retrata sobre mí".

Por: Bang Showbiz