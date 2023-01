Como un padre responsable, Louis Tomlinson vivirá cerca de su hijo

El guapo Louis Tomlinson quiere cumplir con todas las responsabilidades como padre de Freddie -fruto de su breve relación con la estilista Briana Jungwirth- y ha alquilado una lujosa casa en Los Ángeles para estar cerca del pequeño, valorada en 21 millones de dólares que cuenta con su propio gimnasio, piscina, increíbles vistas a la ciudad y un cine, por lo que el cantante de One Direction no tendrá tiempo de aburrirse cuando no esté cuidando de su bebé, según informa el portal TMZ.

En la residencia -propiedad del hipnotizador británico Paul McKenna- vivió anteriormente Keith Richards y cuenta ahora con Leonardo DiCaprio como vecino.

Publicidad

Ver: Louis Tomlinson presenta a su hijo Freddie

Louis tiene alquilada otra casa en Calabasas (California) donde viven Briana y su hijo Freddie. La vivienda de tres habitaciones ha sido descrita como "modesta" y su precio es de "solo" unos "cientos de miles" de dólares. Además, Briana aportará ella misma los muebles, a fin de dar un toque personal a la decoración.

Los recientes padres mantienen tan buena relación que incluso escogieron el nombre del pequeño juntos. Louis eligió su primer nombre, Freddie, porque le gustaba cómo sonaba mientras que Briana se decantó por Reign como segundo nombre porque quería algo más "terrenal" y pensó que Rain sería un nombre demasiado femenino.

Ver: Los padres de Briana Jungwirth prohibieron a Louis Tomlinson entrar en la sala de partos