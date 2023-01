¿Cómo será el año 2016 para cada signo? Consulta este horóscopo

La astróloga Esperanza Gracia nos revela cómo será el 2016, un año bisiesto sometido a vaivenes, cambios y grandes oportunidades en el que Virgo será el signo que despunte.

Virgo

Entrarás por la puerta grande y por fin se consolidarán los proyectos que estaban en el aire. Este año va a ser de esos años que no olvides. Va a tener lugar un eclipse en tu signo, el cual apartará todas aquellas cosas que no te permiten ser feliz y cercenan tu camino de la evolución. Tendrás oportunidades para dar lo mejor de ti mismo, así que no pierdas un solo tren.

Libra

Eres otro de los signos estrella del año. En verano el planeta Júpiter ingresará en tu signo, por lo que será la mejor época. Si sigues esos mensajes sutiles que te da el universo, irás a dónde tú quieras llegar. Vas a necesitar ser totalmente independiente y vas a echar un pulso a la vida para conseguir tus fines. En el amor despertarás una gran atracción en las personas que conoces y podrás tomar la decisión correcta.

Aries

Este año los planetas van a favorecerte en todo lo que inicies. Urano transitando por tu signo desde el principio de la década contribuirá a que te sientas rebelde, pionero y te atraerá lo desconocido, aunque eso conlleve riesgos. En el amor sentirás pasiones volcánicas y en el trabajo te pueden venir oportunidades que ni siquiera imaginabas.

Tauro

Empieza para ti un periodo de bonanza después de los problemas que tuviste que resolver en los últimos meses. La primavera será maravillosa para ti, pero será a partir de verano cuando disfrutes de los buenos aspectos del planeta Júpiter y se iniciará una etapa muy favorable tanto personal como profesional. La primera mitad del año no tomes riesgos innecesarios, pero gozarás de una fuerza enorme para llevar a cabo tus objetivos. La suerte no te abandonara y tus mejores etapas serán primavera y otoño.

Géminis

Una de cal y otra de arena te va a proporcionar el año 2016. Vas a sentir muchas veces que te encuentras al filo de lo imposible, pero vas a poder cumplir todos aquellos objetivos que te plantees. Las tensiones que estás recibiendo del planeta Saturno no te hacen las cosas fáciles, pero aparecerán golpes de suerte en tu vida que suavizarán los conflictos que puedes estar viviendo. Será en el amor donde puedas experimentar unas relaciones amorosas apasionadas y divertidas y a la persona que te ame le dejarás una profunda huella.

Cáncer

Prepárate para vivir un año afortunado. Llevas mucho tiempo intentando conseguir cosas que parecían imposibles y ahora la vida las pondrá en tu camino. Esto significa que te involucres en nuevos proyectos creativos que, aunque no te aporten mucho dinero, sí que te van a dar una satisfacción personal. El amor lo vas a experimentar de una forma algo descontrolada y llena de sensualidad. Aflorará en ti un espíritu juvenil que nunca te abandonará, independientemente de la edad que tengas. Vas a tener suerte en el azar, en herencias y en el trabajo.

Leo

La primera luna llena va a tener lugar en tu signo haciendo que no pases desapercibido en ningún momento y que tengas una estela de brillo y de fascinación que a nadie le va a dejar indiferente. Necesitas transformar tu vida, cambiarla, lanzarte a nuevas aventuras y vas a saber algo muy bonito: fluir con la vida y no oponerte a las cosas que vienen. Aunque el desánimo y la tristeza puedan aparecer en tu vida, los meses de primavera y verano van a ser maravillosos para ti. Si estás buscando trabajo ahora sería el momento de encontrarlo y vas a ser el protagonista de todo cuanto sucede a tu alrededor. Tú, Leo, por donde pasas dejas huella.

Escorpio

Tu reto este año será lograr que los proyectos que se habían quedado bloqueados se activen. Tendrás la fuerza necesaria para hacerlo. Vas a querer compartir parte de tu tiempo e incluso de tu dinero con aquellas personas que necesitan que les tiendas una mano. En los momentos más difíciles ocurrirá algo que te hará experimentar un alivio. En el amor, la persona que buscas también te está buscando a ti.

Sagitario

Este año dudarás de la suerte maravillosa que siempre has tenido debido a que el planeta Saturno está transitando por tu signo y no pondrá las cosas fáciles. Debes aprovechar esa energía para hacer cambios en tu vida y librarte de ataduras que no te permiten evolucionar como tú quieres. Es momento de innovar en el amor hasta tocar el cielo con la punta de los dedos. A lo largo del año tendrás regalos cósmicos imprevistos que te harán sonreír, no permitas que la melancolía y la negatividad se apoderen de ti.

Capricornio

Vas a poner rumbo al éxito, es el momento de no apartarte de tus objetivos. Quizá notes que se ralentizan tus proyectos, pero eso no significa que no se cumplan más adelante. Mayo será un buen mes para el amor y para iniciar nuevos proyectos. Tendrás muchísima vitalidad y será difícil para los demás seguir tu ritmo. En el amor permite que salgan tus emociones para no perderte instantes maravillosos que puedes vivir.

Acuario

La vida te va a sonreír. Vas a tener dinero, amor y sobre todo vas a poder mantener esa rebeldía y ese espíritu aventurero que tienes dentro. El impulso del planeta Marte te traerá grandes éxitos profesionales a principios de año. Se activa tu lado más sexual, más peligroso y más atractivo. En el trabajo te seguirán las personas porque te comunicarás de forma maravillosa con ellos y no podrán negarte absolutamente nada.

Piscis

Prepárate a recibir una dosis extra de energía que hará que te sientas fuerte, poderoso y diferente. Si no intentas cargar con los problemas ajenos y te preocupas un poquito más de ti, podrás disfrutar de un año que va a dejar huella. Desde enero, vas a tener una armonía cósmica para conseguir tus objetivos. El amor va a ser tan intenso que a lo mejor te sientes perdido, pudiendo incluso verte envuelto en un triángulo amoroso. Intenta no ver fantasmas donde no los hay, aunque tus poderes clarividentes se activarán durante todo el año.

