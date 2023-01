Colin Farrell y Nicole Kidman hablaron de cómo es tener sexo en la pantalla grande

A pesar de tener enfrente a la mismísima Nicole Kidman, ganadora de un premio Óscar y una de las intérpretes más aclamadas de su generación, al también actor Colin Farrell no se sintió en ningún momento intimidado ante la perspectiva de tener que rodar varias secuencias subidas de tono junto a la australiana para su película 'The Killing of a Sacred Deer', ya que desde hace años el intérprete afronta este tipo de gajes del oficio con total "profesionalidad".

"Por un lado, tratas de quitarte de encima esas escenas lo más rápido posible, pero tampoco puedes precipitarte demasiado. En el fondo, no deja de ser parte del negocio y te enfrentas a ello con la profesionalidad que exige tu trabajo. Cuando escuchas el 'corten' y todo el mundo mira para otro lado, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que la otra persona está cubierta", explicó a en actor en 'Entertainment Tonight'.

Lejos de preocuparse por el hecho de tener que compartir con terceras personas momentos tan íntimos que, por lo general, se ven marcados por la ausencia casi total de ropa y por un contacto físico imposible de evitar, el artista irlandés se siente "afortunado" de poder recrear ante la cámara los relatos y personajes que aparecen plasmados en el guion.

La seriedad y responsabilidad con la que Colin se tomó su trabajo en la cinta desde luego dejó una más que grata impresión en la propia Nicole, quien no ha dudado en alabar a su compañero de reparto por hacerle sentir "segura" en todo momento.

"Creo que desde el minuto uno me sentí segura a su lado, lo que es fabuloso cuando trabajas con otros actores. La verdad es que esas escenas eran necesarias para reflejar con fidelidad la relación que les une. Dicen mucho de cómo son los personajes", manifestó la estrella de cine, casada desde hace once años con el cantante Keith Urban, en la misma entrevista.