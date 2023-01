Colin Farrell ¿busca pareja por internet?

Que nadie se moleste en buscar el perfil de Colin Farrell en ningún portal de citas porque él no es de los que recurre a las nuevas tecnologías para encontrar a la persona más afín a su personalidad, ya que le parece una idea muy "narcisista".

"El concepto de elegir a otra persona basándote en que sea exactamente igual que tú me parece una forma de abordar todo el proceso bastante narcisista. Y a pesar de todo, de eso es de lo que van las citas a través de internet: 'Estos son mis intereses y aficiones, ¿coinciden con los tuyos? Perfecto, pues vamos a salir para compartir nuestras aficiones'. Pero si en su lugar conoces a una persona con gustos diferentes, puede que te haga conocer cosas diferentes y que no has experimentado nunca antes", aseguró el intérprete al periódico The Guardian.

En su caso concreto, Colin cree que su estatus de estrella de cine le incapacita para utilizar las nuevas tecnologías para intentar encontrar el amor porque está convencido de que la gente solo se acercaría a él por su fama.

"No tengo citas y no sé si me gusta ese mundo. Evidentemente, cualquier persona que me conozca tendrá una ligera idea... no todo el mundo, pero algunas personas sí que sabrán más o menos quién soy y a qué me dedico, así que es difícil partir de cero. Pero no pasa nada, está bien aprender a decepcionar a la gente", añadió.

Por: Bang Showbiz