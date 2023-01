Coco Austin se defiende de quienes la acusan de ser mala madre

Aunque Coco Austin, estrella del reality 'Ice loves Coco', tiene acostumbrados a los espectadores a sus locuras en la pequeña pantalla, desde que nació hace unas semanas su hija Chanel -fruto de su matrimonio con el rapero Ice-T- disfruta siendo la perfecta madre y ama de casa, hasta el punto de no necesitar ni siquiera la ayuda de una niñera.

"Algunos comentarios realmente me frustran a veces... ¡algunas personas asumen que como tenemos dinero y vivimos en un 'mundo de famosos' no hacemos nada! Déjame añadir que no tengo niñeras. Me he implicado al cien por cien con Chanel. También limpio mi propia casa y hago mi propia colada. Hablo totalmente en serio cuando digo que me encanta hacer de esposa. Me gusta el papel que tengo. Puedo ser 'la loca Coco' a veces, pero tengo buen corazón", tuiteó Coco.

Unos días después de que Coco diera a luz a Chanel, un seguidor la acusó en Facebook de sacar partido de su pequeña: "Coco, querida, no explotes a tu bonito ángel recién nacido. Lo digo respetuosamente, cariño".

Pero Coco respondió a las críticas recalcando lo feliz y "orgullosa" que estaba por el nacimiento de su hija.

"¿Cómo puede ser esto explotarla? Estoy orgullosa de haber podido finalmente ser madre... ¿no te parece que ella está feliz?".