Claire Danes sigue sorprendiéndose ante el atractivo físico de su marido

La actriz Claire Danes está muy enamorada de su marido, el actor Hugh Dancy -protagonista de la serie 'Hannibal'-, con quien contrajo matrimonio en 2009, y pese al tiempo que ha transcurrido desde entonces, todavía sigue sorprendiéndose cada día ante el inmenso atractivo físico de su pareja.

"Tuve suerte, mucha suerte. Al final cuando te sientes unido a alguien íntimamente tiendes a ver más allá de su aspecto. Pero a veces me despierto y me doy cuenta del físico que tiene mi marido. Me quedo como: 'Guau. Este tío es guapísimo'. Entonces, de repente me da vergüenza. No es que sea lo que más me guste de él, pero lo cierto es que es una gran ventaja", declaró la actriz a la revista Glamour.

Publicidad

Pero a pesar de todo, existe una cualidad que Claire valora aún más que el atractivo de su marido: sus buenas maneras.

"Es todo un caballero. ¿Conocéis la serie 'Downton Abbey'? Es parecido a sus personajes. Tuvo una gran educación, fue a los mejores colegios. Es un hombre inteligente y me hace reír", señaló.

Y quien seguramente seguirá sus pasos será su hijo Cyrus (23 meses) a quien Claire "adora" como a nadie.

"Me encanta ser madre. Le adoro y estoy muy sorprendida por la profundidad con que lo hago, con lo involuntario y profundo que resulta. Una vez que tomas la decisión [de ser madre] no la puedes deshacer, creo que se trata de una situación única", añadió.