Cindy Crawford saca a sus hijos del colegio

La modelo Cindy Crawford y su marido Rande Gerber no permitirán a sus hijos Presley (15) y Kaia (12) volver al colegio Malibu High School después de que una prueba rutinaria hallara elevados niveles de bifenilos policlorados - componentes que pueden causar cáncer y dañar los sistemas inmunológico y reproductivo- en cuatro de las 10 clases investigadas al azar.

"No siento que sea del todo seguro. ¿Y si dentro de 10 años mi hijo, Dios no quiera, tiene algún problema? ¿Cómo podría perdonarme a mí misma sabiendo que había una posibilidad y que aun así seguí enviando a mis hijos a ese colegio?", declaró la maniquí en el programa 'Today'.

El colegio tiene previsto retirar la silicona contaminada y comprobar periódicamente el aire y el agua, pero Cindy -quien ganó una beca para estudiar ingeniería química antes de embarcarse en la moda- no cree que estén haciendo lo suficiente porque los niveles de bifenilos policlorados pueden variar de una semana a otra.

"Me siento muy frustrada y estoy decepcionada por la manera en que esto ha sido llevado. El problema, para mí, es que no han comprobado la fuente. Creo que ese chequeo de agua y aire son grandes piezas del puzle. Pero a no ser que estén haciendo pruebas todos los días, ¿cómo sé que es seguro a diario?", añadió.

Tal es la preocupación de Cindy que se ha ofrecido a ayudar económicamente con los test de salubridad y ha apelado al cambio de las leyes de regulación.

"Esto no es un problema de Malibú. Este es un problema de muchos colegios viejos. Creo que las leyes necesitan cambiar", sentenció.

Por su parte, la escuela implicada ha asegurado que la salud y seguridad de los estudiantes es su "prioridad".

"Nuestros colegios son seguros para estudiantes y empleados", señalaron.