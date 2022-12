Cindy Crawford considera que su imagen profesional es una ilusión óptica

A la guapa Cindy Crawford, de 49 años, el paso del tiempo le está pesando, sobre todo por dedicar su vida y trabajo a algo tan pasajero como la belleza.

"Haber sido modelo durante más de 30 años y depender de mi imagen para mi trabajo ha hecho que los cambios (al cumplir años) sean un poco más duros para mí. En algún momento estar a la altura de las expectativas de la industria de la moda ha sido abrumador. Yo puedo seguir usando una minifalda y tacones en una sesión pero probablemente no lo haría en la vida real", cuenta la modelo en un extracto de su autobiografía 'Becoming by Cindy Crawford', según publica el Sunday Times.

Sin embargo, Cindy cree que es solo su 'yo' en la vida real el que está haciéndose mayor, ya que su 'yo' maniquí es parte de una ilusión óptica.

"Algunas veces olvido que las imágenes que estoy acostumbrada a ver de mí misma no son reales, que son todas ellas parte del espejismo de ser Cindy Crawford. Y entonces luego veo la realidad de una Cindy sin retocar o una foto nada favorecedora de un paparazzi y es chocante".

Bang Showbiz.