Christina Milian: 'De niña no me creían latina porque tenía la piel demasiado oscura'

De pequeña, la cantante Christina Milian tuvo que enfrentarse a un montón de preguntas sobre el color oscuro de su piel, que no se ajustaba a los cánones estéticos que muchas personas esperaban en una chica latina.

"Desde muy pequeña siempre decía que era cubana, pero la gente no lo entendía porque tenía la piel morena, y generalmente ves a latinos con la piel más clara. Así que siempre me preguntaban: '¿Qué eres? ¿Eres negra? ¿Eres blanca?'. Yo no sentía que tuviera que elegir, soy como soy", reveló la estrella televisiva en 'HuffPost Live'.

A pesar de todas las preguntas incómodas, Christina nunca tuvo ninguna duda sobre su identidad gracias a la educación que recibió en su infancia.

"A mí me criaron de esta manera, pero luego sales a la vida y te das cuenta de que no todo el mundo come platanitos o baila salsa mientras limpia la casa. Todos somos distintos, pero hay que aceptar las diferencias. Somos latinos, hablamos con las manos, somos muy ruidosos y hacemos cosas alocadas. Va en nuestra sangre", añadió.

Christina ha tenido que enfrentarse toda su vida a comentarios hirientes no solo por el color de su piel, sino por su aspecto físico en general y por sus orígenes.

"Ni siquiera me gusta hablar de estos temas. Sí, [la gente tiende a] trivializar: 'Eres la chica guapa, no eres lista. Solo intentas ir con este chico porque eres una cazafortunas...'".