Christina Aguilera presenta a su hija en las redes sociales

La cantante Christina Aguilera dio a luz a su hija Summer Rain, fruto de su relación con su prometido Matthew Rutler, el pasado 16 de agosto pero no ha sido hasta este fin de semana cuando hemos podido ver a la pequeña. En una foto subida a Twitter, en la que Summer viste un vestido rosa y calzón blanco con la frase 'Lil Diva' (Pequeña diva), escribió: "Estad atentos... ¡ya hay otra que se está preparando para conquistar el mundo!".

La artista de 34 años -madre también de Max (7 años) junto a su exmarido Jordan Bratman- contaba recientemente cómo es una persona diferente cuando está en casa con sus hijos respecto a cómo es cuando está sobre un escenario.

"Cuando estoy en casa estoy en pantalones de deporte con mis hijos. Hay dos lados en mí: la persona que abraza y canta canciones a sus hijos antes de dormir y la persona que se sube al escenario, la extrovertida, la artista. Es importante para mí expresar ese lado de mí misma [estando en familia]. Pero no hay muchas oportunidades, aunque me aseguro de arreglarme y ponerme glamurosa de vez en cuando. Ya sea poniéndome maquillaje en los ojos, usando una fragancia especial o probando un nuevo y divertido color de uñas, cualquier cosa femenina y sexy", contaba a la edición estadounidense de la revista OK!

Bang Showbiz.