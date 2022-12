Christian Bale arremete contra George Clooney

Christian Bale ha criticado a George Clooney -quien contrajo matrimonio con la abogada Amal Alamuddin en Venecia (Italia), el pasado mes de septiembre- por sus "aburridas" quejas sobre el acoso al que se ve sometido por parte de los paparazzi, ya que considera que las celebridades deberían aprender a lidiar con la atención indeseada en torno a su vida privada.

"No sirve de nada que [Clooney] hable sobre ello. Es como: 'Chicos, cállense ya. Sigan con sus vidas y dejen de llorar'. En mi caso, prefiero no quejarme", reveló el actor a la revista WSJ.

A pesar del carácter agresivo que siempre se le ha atribuido, Bale -padre de una hija de nueve años y un hijo de tres meses junto a su mujer Sibi Blazic- insiste en que siempre trata de evitar las confrontaciones con los fotógrafos por mucho que intenten provocarle para comenzar una pelea.

"Estuve en Italia con mi mujer. Cada día me iba a trabajar y ella salía del hotel. Y siempre había un hombre esperando fuera que le decía las cosas más obscenas que te puedas imaginar a mi mujer. Sé lo que estaba buscando. Estaba ahí estratégicamente. ¿Soy capaz de no darle la satisfacción de ver enfadado a Christian Bale? Pero por otro lado, está matando mi humanidad y mi dignidad como marido si no lo hago, y él lo sabe. Así que tienes que elegir", señaló.

Por: Bang Showbiz