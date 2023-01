Chrissy Teigen: 'Kim Kardashian me ha aconsejado vestir ropa elástica durante el embarazo'

La modelo Chrissy Teigen -quien está esperando su primer hijo con su marido John Legend- ha recibido consejos estéticos de Kim Kardashian, que le ha dicho que vista ropa ajustada durante su embarazo.

"Me dijo que usara ropa elástica. Siempre he querido presumir de barriga de embarazada porque es bonita y creo que debes estar orgullosa de ella. Kim hace eso muy bien y me encanta verla con su barriga y sé que a Kanye también, somos afortunadas por estar con hombres que piensan que el embarazo es sexy. ¡Gracias a Dios!", cuenta Chrissy a la edición australiana de la revista InStyle.

Publicidad

La maniquí ha encontrado una prenda tan polivalente que ha tenido que comprársela en todas las tallas y colores posibles para usarla durante el embarazo.

"Hay un vestido de tubo de unos grandes almacenes que puedes doblar de mil maneras, puedes convertirlo en una falda, en esto y lo otro. Lo compré en todos los colores en talla pequeña, mediana y grande, anticipándome a todo el proceso, por lo que tengo como 45 de esos vestidos", comenta.

Aunque Chrissy haya invertido tiempo en conseguir ropa que se adapte a su estado, no entiende por qué otros futuros padres se esfuerzan en decorar el cuarto del bebé cuando su hijo no va a apreciarlo.

"Los cuartos de bebé siempre me han parecido una tontería porque todo el mundo quiere que sean preciosos y perfectos cuando el bebé simplemente va a vomitar y a hacerse caca por todos lados", añade.

Publicidad

Menos claro tiene Chrissy el nombre que pondrá a su bebé.

"Cambiamos de nombre cada día", admite.