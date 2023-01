Chris Rock sorprendió como anfitrión de los Óscar al hablar de la falta de diversidad

El humorista Chris Rock convirtió la falta de diversidad en las nominaciones a los Óscar de este año en uno de los temas recurrentes durante la ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Cine celebrada este domingo, en la que ejerció de maestro de ceremonias.

En uno de los sketches que se proyectó a lo largo de la velada, Rock acudió a un cine de Compton (California) -una ciudad con una población mayoritariamente negra- para preguntar a los espectadores su opinión acerca de la controversia en torno a la gala de este año, a la que se ha bautizado como los Óscar blancos.

"Esta noche estoy intentando llamar la atención de Hollywood sobre el problema de la falta de diversidad y, ¿saben una cosa?, quiero hacer algo más que quejarme, quiero ofrecer una perspectiva fresca. Así que me he ido lo más lejos posible de Hollywood", explicó el humorista.

En el vídeo, Rock aparecía entrevistando a varias personas frente al cine de Compton para conocer su opinión sobre la "controversia" en torno a los premios de la Academia.

"Utilizando tus propias palabras, ¿de qué dirías que trata la controversia que rodea a los Óscar?", preguntó Rock a su primer entrevistado, a lo que el hombre respondió: "Creo que va de dar a los actores negros una oportunidad para ganar".

Cuando el presentador interrogó a ese mismo hombre acerca de cuál había sido su reacción al enterarse de la ausencia de intérpretes negros entre los nominados, este respondió: "A ver, no me sorprendió pero sí me enfadó un poco".

Una de las conclusiones más sorprendentes que se desprendió de las entrevistas del humorista es que la mayoría de los espectadores no conocían las cintas nominadas a Mejor Película -categoría que ganó 'Spotlight'- de este año.

"¿De dónde te estás sacando esas películas? ¿Me estás tomando el pelo?", le contestó sorprendida una mujer, a quien Rock también pregunto cuál había sido en su opinión la "película de blancos favorita" del público este año, a lo que ella respondió 'Frente al Mar' -la cinta protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie- para sorpresa del presentador.

"Ni siquiera Brad y Angelina se atreverían a decir algo así", bromeó Rock.

Por: Bang Showbiz