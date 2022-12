Chris Pratt y Anna Faris abandonarán Hollywood cuando ahorren suficiente dinero

Chris Pratt y Anna Faris se han marcado una meta a nivel financiero y, cuando por fin la alcancen, planean retirarse de la industria cinematográfica para dedicarse a otras actividades, como la pintura y la escritura, que les permita ofrecer una vida "normal" alejada de Hollywood a su hijo Jack (2).

"No creo que seamos el tipo de personas que necesita vivir en una casa de 50 millones de dólares. Jack necesita estar cerca de nosotros. Lo más importante ahora es seguir trabajando, Anna con su programa de televisión y yo con mis películas, y con un poco de suerte conseguiremos alcanzar esa suma y después nos retiraremos", reveló el intérprete a la revista Glamour.

Publicidad

Pero por el momento Chris disfruta enormemente compartiendo con su mujer la atención mediática, especialmente en las entregas de premios, donde le gusta contar con alguien que le apoye.

"Este año los Globos de Oro fueron muy divertidos, nos lo pasamos muy bien. Si hubiese ido solo habría sido una experiencia maravillosa hablando con algunas de las estrellas que no conocía todavía o con esos 'amigos' que en el fondo no son amigos de verdad. Pero luego, cuando lo cuentas a otra persona, pareces un presumido repitiendo nombres importantes uno detrás de otro y al final no puedes contárselo a tus allegados. Así que es agradable tener a alguien con quien poder hacer esas cosas, es como una broma para nosotros, nos preguntamos: '¿Qué estamos haciendo aquí?'".