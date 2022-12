Chris Pratt estaba 'gordo' por culpa de su mujer Anna Faris

El actor Chris Pratt -que perdió casi 30 kilos para protagonizar la exitosa película 'Guardianes de la galaxia'- afirma que las habilidades culinarias de su mujer, la actriz Anna Faris, eran las culpables de su antiguo sobrepeso.

"Cuando estaba gordo, era por culpa de lo excepcionalmente buena cocinera que es Anna y lo mucho que le gusta darme de comer. Es algo que a nosotros nos funciona", declaró el intérprete en una entrevista a la edición británica de la revista Glamour, durante la que reveló que su mujer suele ser la encargada de elegir por él su comida en los restaurantes: "¡Me encanta que lo haga! Me quita un montón de presión".

Aunque Chris se ha acostumbrado ya a llevar una vida sana y a practicar deporte de forma regular, en el fondo todavía sigue costándole madrugar para ir al gimnasio a trabajar su musculatura.

"Ha acabado gustándome mantenerme en forma. No importa lo que haga, siempre acaba apasionándome. Si eso significa comer comida basura y beber cerveza, entonces, ¡maldita sea!, beberé más cerveza y comeré más que ninguna otra persona. Me gusta consentirme a mí mismo, pero he renunciado a mucho de eso y lo he sustituido por correr, montar en bicicleta, nadar o ir al gimnasio. Es lo mismo, sencillamente lo hago lo mejor que puedo. A veces es un asco, solía tener que despertarme a las cinco y media de la mañana para ir una hora y media al gimnasio. Y no lo hacía por diversión, sino porque siempre tengo que dar lo mejor de mí mismo", añadió.