Chris Martin se deshace en elogios hacia One Direction

El líder de la exitosa banda Coldplay, Chris Martin, parece haber desarrollado en los últimos tiempos un gusto irrefrenable por la música especialmente dirigida al público adolescente, ya que no ha dudado en hablar abiertamente de la afición que siente por las pegadizas canciones del popular quinteto británico One Direction poco después de aprovechar uno de sus últimos conciertos para interpretar una versión acústica del tema 'What Makes You Beautiful', el sencillo más famoso de sus jóvenes compatriotas.

"Creo que lo he dicho en más de una ocasión, pero si no es así no me importa repetirlo. Me encanta One Direction y creo que lo que han hecho estos chicos es brillante. No estoy de broma, lo digo muy en serio", aseguró el intérprete en la emisora BBC Radio 1 durante una entrevista en la que también recordó cómo el guapo Harry Styles le sirvió de inspiración para dar consejos a los participantes de la edición estadounidense de 'La Voz', donde Chris ejerció de mentor especial durante uno de los programas.

Aunque no tiene reparos en exhibir sus nuevos gustos en materia artística, el célebre músico inglés se muestra mucho más reservado a la hora de tratar un tema tan sensible como el de su separación de la actriz Gwyneth Paltrow. Por ello, el angelical vocalista prefiere reflexionar de manera genérica sobre los desafíos que enfrenta el ser humano en vez de adentrarse de lleno en los entresijos de su mediático fracaso matrimonial.

"Todo el mundo debe afrontar numerosos retos a lo largo de su vida, y yo no soy una excepción. Todos los hombres y mujeres del planeta tienen grandes preocupaciones, ya sea por la falta de dinero, por la necesidad de asegurarse de que los hijos están bien o por asuntos relacionados con el corazón", explicó de forma críptica y eludiendo hablar en primera persona.

Más allá de las dificultades que atraviesa en el plano personal, Chris Martin puede sentirse muy satisfecho con el éxito que están teniendo los primeros sencillos de su próximo disco, 'Ghost Memories' -que sale al mercado el 19 de mayo-, y con la elección de Coldplay como cabeza de cartel del multitudinario festival de música 'Radio 1's Big Weekender' que se celebrará el mes que viene en Glasgow, Escocia.