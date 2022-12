Chris Martin alquila una casa junto a la de Gwyneth Paltrow

Pese a que la pasada primavera anunciaron al mundo el fin de su matrimonio de más de diez años, Gwyneth Paltrow y el cantante Chris Martin no parecen dispuestos a pasar página todavía en lo que respecta a su relación, una actitud que ha vuelto a verse reafirmada por la decisión del líder de Coldplay de alquilar una mansión en el exclusivo vecindario de los Hamptons (Nueva York) donde pasa el verano a "apenas unas calles" de la casa de la actriz, según informa el periódico New York Post.

Lo cierto es que las alarmas en torno a una posible reconciliación de la pareja saltaron semanas atrás, a raíz de las múltiples salidas que los dos han protagonizado esta temporada estival en la Gran Manzana, además de haberse dejado ver juntos en el estreno de la película 'Hector and the Search for Happiness' y en compañía de sus hijos en varias ocasiones, como si de una familia feliz más se tratara.

"La verdad es que pasan más tiempo juntos ahora que cuando eran pareja. Cada vez que salen juntos, se les puede ver riéndose constantemente y coqueteando descaradamente", aseguraba recientemente a la revista People un allegado al círculo más íntimo de la pareja.

Curiosamente, la oscarizada intérprete escogía estos días para hablar sobre su "equivocada" búsqueda de la perfección en su blog de vida y estilo, GOOP, una declaración de intenciones que podría entenderse como una nueva forma de entender su relación con Chris Martin.

"Pelear constantemente por alcanzar una supuesta perfección ha sido uno de los mayores errores de mi vida, llegando a guiarme muchas veces por el mal camino. También me ha hecho, en ocasiones, dar valor a cosas sin importancia o no escucharme a mí misma por miedo a fracasar ante los ojos de los demás. Me intriga cómo la idea de ser perfecto se ha arraigado en nuestra sociedad, hasta el punto de llegar a hacernos daño, aunque se suponga que es en nuestro propio beneficio", aseguraba Gwyneth en su página web.