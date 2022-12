Chris Hemsworth y Elsa Pataky son unos padres con 'superpoderes'

Además de ser increíblemente atractivos y exitosos, Elsa Pataky y su marido Chris Hemsworth pueden presumir también de despertar la envidia de todos sus compañeros de profesión por su capacidad para compaginar sus carreras profesionales con el cuidado de tres niños -India Rose (2) y los gemelos Tristan y Sasha (11 meses)- sin perder ni un ápice de energía.

"Su superpoder es el de ser un buen padre. ¡Nunca había visto nada así! Elsa es la mejor, desde luego. Pero simplemente verles salir a tomar el brunch, cada uno cargando a un gemelo en el portabebés... Es que les miro y pienso: '¡Eso es porque son jóvenes! Es la única razón por la que pueden hacerlo", aseguró Robert Downey Jr., compañero de reparto de Chris en la cinta 'Los Vengadores', a Entertainment Tonight.

Sin embargo, Chris reconoce que gran parte del mérito de su buena labor como padre es de sus propios hijos: "Es que los gemelos duermen muy bien".

Precisamente fue el bienestar de sus pequeños lo que empujó a Chris y Elsa a trasladar definitivamente su hogar de Los Ángeles a Australia, país natal del musculoso actor, para huir del acoso mediático.

"Cuando estoy con mis hijos y alguien les está asustando, que es lo que hacen [los paparazzi], me hierve la sangre. Se me ponen los pelos de punta. Me caliento y me pongo rojo de rabia. Y en Estados Unidos siempre están ahí, las 24 horas, los siete días de la semana, a la puerta de tu casa, a dos metros de donde tiras la basura. Me importa una mi**da lo que diga la gente, eso no es un aspecto colateral de mi carrera. Si empiezas a pensar que es lo normal, que las cosas sencillamente son así, ahí es cuando estás en peligro. Así será la vida, pero no pienso educar a mis hijos de esa manera", explicaba Chris a la edición australiana de la revista GQ.